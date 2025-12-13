تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی بیست و دوم آذر به افق آبادان و خرمشهر

تقویم روز و اوقات شرعی بیست و دوم آذر به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز شنبه بیست و دوم آذر ۱۴۰۴، بیست و دوم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و سیزدهم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۱ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۷ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۶ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۹ دقیقه است.

اذان صبح فردا یکشنبه بیست و سوم آذر ساعت ۵ و ۴۱ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۵ دقیقه ثبت شده است.