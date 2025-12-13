دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان عجب‌شیر از بازگرداندن یک کیف حاوی طلا و زیورآلاتِ جا مانده در قطار، با امانت‌داری یکی از خادمیاران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا شریفی گفت: خادمیار شایان اسلامی از کارکنان انتظامی پلیس راه‌آهن تبریز، هنگام بازرسی کوپه‌ها به کیف حاوی طلا برخورد و روند شناسایی مالک را آغاز کرد.

وی افزود: پس از بررسی مشخص شد اقلام داخل کیف حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد و شایان اسلامی موضوع را به مراجع ذی‌صلاح گزارش کرد و همه اقلام سالم به صاحب آن تحویل داده شد.

دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان عجب شیر ادامه داد: اعضای ستادی این کانون با حضور در منزل خادمیار اسلامی، با اهدای لوح سپاس و متبرکات حرم مطهر رضوی از او تجلیل کردند.