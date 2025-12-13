پخش زنده
امروز: -
اگه صدای شما گرفته به نظر می رسد ؛ شاید لند صحبت کردید یا بیماری زمینه ای دارید ؛ در هر صورت باید پس از مدت کوتاهی برطرف شود؛ اما اگر سه هفته یا بیشتر طول بکشد، باید به دکتر گوش حلق بینی مراجعه کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،گرفتگی صدا ممکن است بنا بر چندین دلیل به وجود بیاید. در اکثر مواقع گرفتگی صدا خیلی جدی نیست و سریع رفع میشود. علل مختلف گرفتگی صدا عبارتاند از:
استفاده بیش از حد از صدا: طولانی صحبت کنید، خیلی بلند تشویق کنید، بیش از حد آواز بخوانید یا با صدای بلند صحبت کنید.
سرماخوردگی یا عفونت سینوسی: این مشکل باید طی دو هفته خود به خود از بین برود.
لارنژیت: این مشکل زمانی رخ میدهد که تارهای صوتی شما به دلیل آلرژی، سرماخوردگی یا عفونت دستگاه تنفسی فوقانی به طور موقت متورم میشوند.
رفلاکس معده (GERD): اگر اسید معده تا تارهای صوتی شما بالا بیاید، باعث گرفتگی صدا شده که به عنوان رفلاکس حنجره (LPR) شناخته میشود.
خونریزی تارهای صوتی: اگر صدای شما ناگهان بگیرد، احتمالاً دچار خونریزی تار صوتی شدهاید.
فلج تارهای صوتی. فلج تارهای صوتی به این معنی است که یک یا هر دو تارهای صوتی شما به درستی کار نمیکنند.
پیشگیری از گرفتگی صدا
چند روش آسان برای جلوگیری از گرفتگی صدا و درمان خانگی گرفتگی صدا و گلو درد وجود دارد:
سیگار کشیدن را ترک کنید.
از الکل و کافئین و سایر مایعاتی که بدن شما را کم آب میکنند، اجتناب کنید.
مقدار زیادی آب بنوشید.
از دستگاه بخور سرد استفاده کنید.
از خوردن غذاهای تند پرهیز کنید.
طولانی مدت از صدای خود استفاده نکنید.
با صدای بلند صحبت نکنید یا داد نزنید.
درمان خانگی گرفتگی صدا
روشهای زیادی جهت درمان خانگی برای گرفتگی صدای بچه و بزرگسال وجود دارد که در این قسمت میخواهیم بیان کنیم:
۱. به صدای خود استراحت دهید
اگر خودتان یا فرزندتان دچار گرفتگی صدا شده است، بهترین روش برای درمان خانگی گرفتگی صدا در اثر داد زدن یا صحبتکردن طولانی مدت، استراحت دادن به تارهای صوتی است و برای مدت کوتاهی بهتر است صحبت نکنید. با این کار، التهاب و تحریک سریعتر برطرف میشود.
۲. به مقدار زیاد مایعات بنوشید
مایعات زیادی بنوشید تا از کم آبی بدن جلوگیری کنید. آب برای جلوگیری از کم آبی بهترین گزینه است. با این حال، میتواند مایعات گرم مانند چای و سوپ هم میل کنید. از نوشیدنیهای کافئیندار مانند قهوه خودداری کنید و اجازه ندهید فرزندتان این نوشیدنیها را میل کند. این کار میتواند به درمان خانگی گرفتگی صدا در بارداری و در کودکان کمک کند.
۳. از داروهای بدون نسخه استفاده کنید
قرص برای گرفتگی صدا میتواند به علائم ناشی از عفونت کمک کند. اگر گلوی شما دچار عفونت ناشی از سرماخوردگی و … شده باشد و گرفتگی صدایتان به همین دلیل باشد، داروهای بدون نسخه میتوانند به کاهش علائم کمک کنند. استامینوفن یا داروهای ضدالتهابی، مانند ایبوپروفن، میتوانند به سایر علائم مانند سردرد، درد یا تب کمک کند. همچنین شربت گرفتگی صدا در بزرگسالان هم میتواند بسیار مؤثر باشد که در همه داروخانهها و بدون نسخه در دسترس است.
۴. از یک دستگاه بخور سرد استفاده کنید
یک دستگاه بخور سرد به مرطوبکردن هوایی که فرزند شما تنفس میکند، به خصوص در شب هنگام خواب کمک میکند.
مرطوبکردن هوا به خصوص در طول فصول سرد سال مفید است، زیرا گرمایش داخلی هوا را خشک میکند که ممکن است باعث تحریک بیشتر گلو شود.
۵. غرغره آب نمک برای درمان خانگی گرفتگی صدا در کودکان
بسیاری از افراد با غرغرهکردن آب گرم و نمک از التهاب حنجره خلاص میشوند. نمک به بهبود بافتهای تحریکشده کمک میکند. یک قاشق چایخوری نمک را به یک لیوان آب اضافه کنید و چند بار در روز غرغره کنید تا علائم برطرف شوند.
۶. زنجبیل استفاده کنید
زنجبیل یک درمان طبیعی است که بسیاری از افراد برای بیماریهای تنفسی از آن استفاده میکنند. زنجبیل میتواند به سرکوب سرفه تحریککننده و خشک مرتبط با لارنژیت کمک کند. همچنین میتواند به رفع احتقان و تسکین عفونتهای گلو کمک کند.
میتوانید زنجبیل را در چای حل کرده و میل کنید یا اگر فرزندتان طعم آن را دوست ندارد، مقداری از زنجبیل داخل سوپ ریخته و به کودک بدهید.
۷. برای گرفتگی صدا عسل میل کنید
عسل خواص دارویی بسیاری دارد و میتواند گرفتگی صدا را درمان کند. شواهد نشان میدهند که عسل میتواند سرفه و ترشح مخاط را کاهش دهد. برخی از مطالعات نشان دادهاند که عسل ممکن است خواص آنتی اکسیدانی و ض باکتریایی نیز داشته باشد.
علاوه بر این، برخی مطالعات نشان دادهاند که عسل سرفه را سرکوب میکند و حتی بهتر از داروهای سرکوبکننده سرفه مانند دکسترومتورفان است. عسل را میتوانید داخل یک فنجان آب گرم یا چای حل کرده و نوش جان کنید. همچنین میتوانید یک لیموی تازه داخل آن بچکانید.
۸. درمان خانگی گرفتگی صدا با نشاسته
حریره نشاسته میتواند روش مؤثری برای درمان خانگی گرفتگی صدا باشد.
چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟
از دست دادن صدا همیشه موجب نگرانی نیست. به عنوان مثال، برخی از افراد ممکن است پس از فریاد زدن یا آواز خواندن، گرفتن صدا را تجربه کنند. در این موارد، صدای گرفته معمولاً موقتی است.
اگر صدای شما به مدت بیش از ۳ هفته گرفته باشد و با درمان خانگی گرفتگی صدا بهبود نیابد، باید به پزشک مراجعه کنید