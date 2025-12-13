رطوبت هوا برای دومین روز متوالی در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۱۰۰ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به رطوبت ۱۰۰ درصدی هوا در آبادان و خرمشهر گفت: هم اکنون دید افقی در این منطقه به ۵۰ متر کاهش یافته است.

محمد سبزه زاری افزود: تا اواسط هفته وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در اغلب مناطق استان به ویژه مناطق غربی، جنوبی، مرکزی و جاده‌های مواصلاتی استان مورد انتظار است.

با توجه به این پدیده از رانندگان خواسته شده از تردد غیرضروری خودداری کنند.