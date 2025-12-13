به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛عارف امرایی گفت:عملیات برفروبی دوهزار و ۷۸۰ کیلومتر باند در جاده‌های برف‌گیر استان طی سامانه بارشی اخیر انجام شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان گفت:در پی بارش برف از ۱۸ تا ۲۱ آذرماه ، در شهرستان های ازنا، الیگودرز ، سلسله و دلفان با استفاده از یکهزار و ۶۵ تن مصالح (سن و نمک) ، عملیات راهداری زمستانی و بازگشایی محورها اجرا شده است.

وی با اشاره به فعالیت‌ شبانه‌روزی راهداران در پاکسازی و بازگشایی جاده‌های برف‌گیر، افزود : همچنين در این مدت، ۳۷۰ نیروی راهدار با استفاده از ۲۹۸ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در جاده ها فعالیت داشتند.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای لرستان بیان کرد: هم اکنون همه ی محورهای استان باز و تردد در حالت عادی برقرار است.