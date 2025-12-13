مجموعه‌های «موسولینی، از بامداد دوشنبه ۲۴ آذر، «شیش ماهه»، از اواخر آذر و مجموعه فیلم‌های «تبدیل‌شوندگان»، از امروز از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه هشت قسمتی «موسولینی»، در گونه درام و تاریخی، محصول سال ۲۰۲۵ کشور‌های ایتالیا و فرانسه، درباره زندگی سیاسی موسولینی، رهبر و دیکتاتور فاشیست ایتالیا است.

در مجموعه «موسولینی»، به کارگردانی جو رایت، بازیگرانی، چون لوچا مارینللی، فرانچسکو روسو و باربارا چیچیارلی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این مجموعه تلویزیونی تاریخی به برهه‌ای از زندگی سیاسی موسولینی، رهبر و دیکتاتور فاشیست ایتالیا می‌پردازد. بازه‌ای که او جنبش نحیف فاشیسم را در این کشور بنیان می‌نهد و کم کم با حذف همهٔ رقبا به دیکتاتور ایتالیا تبدیل می‌شود.

«موسولینی»، در ساعت صفر بامداد در هشت شب متوالی پخش و ساعت‌های ۱۱ و ۱۸، همان روز بازپخش می شود.

مجموعه جدید «شیش ماهه»، به کارگردانی مهران مدیری و تهیه‌کنندگی جواد فرحانی، در ۱۷ قسمت از اواخر آذر از شبکه سه پخش خواهد شد.

مهران مدیری، علیرضا خمسه، سیدجواد رضویان، حسن معجونی، مریم سعادت، ناهید مسلمی، سحر زکریا و نیما شعبان‌نژاد، از جمله بازیگران این مجموعه هستند. همچنین محمد شعبانپور ایفاگر نقش اصلی این مجموعه کمدی است.

«شیش ماهه»، با بهره‌گیری از فضای طنز اجتماعی و حضور چهره‌های شناخته‌شده، یکی از آثار جدید مرکز سیمافیلم است.

شبکه نمایش در ادامه سیاست خود برای پخش آثار دنباله‌دار سینمایی، مجموعه فیلم‌های پرطرفدار «تبدیل‌شوندگان» را از امروز تا چهارشنبه ۲۶ آذر، پخش می کند.

«تبدیل شوندگان (انتقام فالن)»، «تبدیل شوندگان (عصر انقراض)»، «بامبل بی» و «تبدیل شوندگان: نبرد ربات‌های وحشی»، به کارگردانی مایکل بی، تراویس نایت و استیون کیپل جونیور ساعت ۲۱، پخش و روز بعد در ساعت‌های ۵ و ۱۳، بازپخش می شود.

«تبدیل شوندگان» محصول ۲۰۰۷ که فیلمنامه آن را روبرتو ارسی و الکس کورتزمن، به نگارش درآورده اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: موجودات جدید الکتریکی با استفاده از هوش مصنوعی قادر به تغییر شکل و طغیان هستند. این موجودات به دو دسته طرفداران انسان‌ها و دشمنان آنها تقسیم می‌شوند و به جنگ با یکدیگر می‌پردازند و.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان شایا لبوف، مگان فاکس، جاش دوهامل، تایریس گیبسون، ریچل تیلور، آنتونی اندرسون، جان ویت، جان تورتورو، مایکل اونیل، کوین دان، جولی وایت، آمائوری نولاسکو و تام دی سانتو را نام برد.