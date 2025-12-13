پیکر پانزدهمین بیمار مرگ مغزی در سال ۱۴۰۴ برای اهدای عضو به بیماران نیازمند از اردبیل به تهران انتقال یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: زنده‌یاد کبری آذر بهوش، ۵۴ ساله اهل و ساکن اردبیل به دنبال حادثه در بخش مراقبت‌های ویژه جراحی بیمارستان فاطمی بستری شده بود.

دکتر اسماعیل فرزانه افزود: با وجود مراقبت‌های درمانی، به دلیل پدیدار شدن علایم مرگ مغزی پس از تشخیص و تایید از سوی متخصصان و کوردیناتور‌های واحد فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با رضایت خانواده، نامبرده برای اهدای عضو به بیمارستان امام‌خمینی (ره) تهران اعزام شد.

وی با تسلیت به این خانواده ایثارگر و قدردانی از اقدام خداپسندانه آنها، اظهار کرد: پیوند عضو یکی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌های علم پزشکی نوین محسوب می‌شود و به افراد در سنین مختلف که به دلیل بیماری‌های خطرناک یا آسیب‌دیدگی اندام‌های حیاتی در معرض مرگ قرار دارند، شانس دوباره‌ای برای زندگی می‌دهد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اضافه کرد: علاوه بر این بعضی از بافت‌های اهدایی مانند قرنیه، تاندون و استخوان می‌توانند کیفیت زندگی افراد را بهبود ببخشند و به بازگرداندن بینایی، حرکت و یا سایر عملکرد‌های فیزیکی نیازمندان کمک کنند.

استان اردبیل در سال‌های گذشته جزو استان‌های پیشتاز در شناسایی بیماران مرگ مغزی و اهدای عضو در کشور بوده و فرهنگ اهدای عضو جان‌باختگان در این استان به شکل ملموسی در حال رشد است.

شاخص اهدای عضو کشوری (پی.‌ام. پی) ۱۲.۵۴ است ولی استان اردبیل در سال ۱۴۰۲ با کسب امتیاز ۲۱.۴۹ در شاخص اهدای عضو، در رتبه نخست کشوری قرار گرفت.