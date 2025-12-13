به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی میقانی در بازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های راهداری در جاده بجنورد -جنگل گلستان گفت: در ۸ ماه امسال، حدود ۲۰۰ کیلومتر راه در جاده‌های اصلی، شریانی، فرعی و روستایی استان آسفالت شده که شامل اجرای روکش حفاظتی و تقویتی در ۱۱۸/۷ کیلومتر راه اصلی و شریانی و ۸۱ کیلومتر احداث و روکش آسفالت راه فرعی و روستایی است.

وی ارتقای شاخص راه‌های روستایی در استان را به عنوان اولویت این اداره کل برشمرد و افزود: شاخص روستا‌های دارای راه آسفالته در کشور ۸۶ درصد و در استان ۸۱/۲ درصد و بیانگر عقب ماندگی ۴/۸ درصدی استان از میانگین کشوری است.

وی گفت: ۱۳۶ روستای بالای ۲۰ خانوار، ۶۸ روستای بالای ۵۰ خانوار و ۳۰ روستای بالای ۱۰۰ خانوار از راه آسفالته محروم هستند و بر اساس تکلیف باید روستا‌های بالای ۲۰ خانوار آسفالت شوند.

میقانی با اشاره به ۳۸ قرارداد در حوزه احداث و آسفالت راه روستایی و ۸ قرارداد جدید، طول کل این پروژه‌ها را ۱۲۰ کیلومتر اعلام کرد و ادامه داد: پیمانکاران با وجود مطالبات، در اجرای پروژه‌ها یاری می‌کنند و با همت استاندار، اوراق مرابحه، منابع استانی و سطح ملی توانستیم ۶۰۰ میلیارد تومان دیون را به ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش دهیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان به ایمن سازی ۹ کیلومتر از باند دوم جاده آشخانه - چمن بید (محدوده زمان صوفی تا جوزک) اشاره کرد و گفت: جاده مذکور مهم و شریانی است و در ایام دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

میقانی افزود: آسفالت جاده روستایی یموق -کهنه جلگه به طول ۱۰ کیلومتر، یکی از پروژه‌های بسیار مهمه که قرارداد آن با ۴۵ میلیارد تومان منعقد شده است.

۱۹ مجتمع خدماتی رفاهی در حال بهره برداری، استفاده از تمام ظرفیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای اجرای طرح زمستانی، ساماندهی دستفروشان در گردنه امین الله، ایمن سازی جاده‌ها و جا به جایی مسافران و کالا توسط ناوگان حمل و نقل عمومی از مباحث دیگری بود که مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در جمع خبرنگاران به آن‌ها پرداخت.