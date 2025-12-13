تفاهم‌نامه همکاری علمی بین دانشگاه بیرجند و دانشگاه Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta کشور اندونزی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امضای تفاهم‌نامه همکاری علمی بین دانشگاه بیرجند و دانشگاه Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta کشور اندونزی به منظور همکاری‌های مشترک علمی و تحقیقاتی به امضای رؤسای این دو دانشگاه رسید.

دانشگاه Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta به عنوان دانشگاهی دولتی در کشور اندونزی دارای ۸ دانشکده مختلف در حوزه‌های علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی، علوم اجتماعی، حقوق، اقتصاد و فلسفه و مطالعات اسلامی است.

طبق مفاد این تفاهم‌نامه مقرر شده است که از انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، برگزاری کنفرانس و سمینار‌های علمی مشترک، تبادل اساتید و دانشجویان حمایت شود.

مدت اعتبار این تفاهم نامه پنج ساله و با رضایت طرفین قابل تمدید است.

تاکنون ۵۰ تفاهم‌نامه بین المللی بین دانشگاه بیرجند و دانشگاه‌های دنیا منعقد شده است.