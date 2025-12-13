پخش زنده
استان کرمانشاه در آذرامسال بیش از ۲ میلیون و ۵۱۵ هزار قطعه جوجهریزی را ثبت کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۵۴۵ هزار قطعه افزایش، رشد ۲۷ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: این روند افزایشی در شرایطی رخ داده که مرغداران همچنان از مشکلات تأمین و توزیع نهادهها گلایه دارند.
سعید کریمی افزود: «با وجود چالشهای موجود در تأمین نهادهها، میزان جوجهریزی از ابتدای سال تا ۲۱ آذر ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته هم ۹ درصد رشد داشته است.»
به گفته وی، استمرار این روند افزایشی بیانگر آن است که تولید مرغ در استان به مرحله پایداری رسیده و واحدهای مرغداری توانستهاند علیرغم محدودیتها، چرخه تولید را حفظ و حتی تقویت کنند.