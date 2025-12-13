به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، برخی رسانه‌های ترکیه اعلام کرده‌اند این حمله از سوی روسیه با موشک اسکندر صورت گرفته و برخی رسانه‌ها هم مدعی شده‌اند این حمله پهپادی بوده است. بنا بر خبر‌های منتشرشده، این حمله فقط خسارت مادی داشته است.

وزارت امور خارجه ترکیه در مورد آسیب دیدن این کشتی با پرچم خارجی متعلق به یک شرکت ترکیه‌ای در حمله به بندر چرنومورسک اوکراین اعلام کرد: «این نشان دهنده صحت نگرانی‌های قبلی ما در مورد امنیت دریایی و آزادی ناوبری است، زیرا جنگ جاری در منطقه ما به دریای سیاه گسترش می‌یابد.»