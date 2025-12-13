با توجه به بارندگی‌ها و احتمال وقوع سیلاب در خراسان جنوبی، تیم‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان در حالت آماده باش قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، گفت: با توجه به بارندگی‌ها و احتمال وقوع سیلاب در سطح استان، ۴۰ پایگاه ثابت، سیار و مرکز عملیاتی و پاسخگویی، شعب هلال‌احمر و همچنین ۲۰۰ خانه هلال برای خدمت رسانی به حالت آماده‌باش کامل هستند.

کاوسی با بیان اینکه بهترین اقدام در حوادث و سوانح پیشگیری است، گفت: ۱۵ سانتیمتر آب در حال حرکت می‌تواند تعادل انسان را برهم‌بزند و همچنین می‌تواند کنترل خودرو را مختل کند و در ۳۰ سانتیمتر آب در حال حرکت اغلب خودرو‌ها شناور می‌شوند.

وی افزود: حدود ۶۰ سانتیمتر آب در حال حرکت می‌تواند انواع خودرو‌ها را با خود ببرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی به لغزندگی جاده‌ها در بارندگی اشاره کرد و افزود: لغزندگی جاده‌ها در بارش‌های اولیه باران چندین برابر زمان‌های دیگر می‌باشد و با توجه به اینکه در فصول خشک روغن خودرو‌ها بر سطح جاده‌ها ریخته شده و شسته نشده؛ اکنون در اولین بارندگی‌ها سطح جاده‌ها بسیار لغزنده می‌باشد و باید بیشتر مراقب بود.

کاوسی گفت: به شهروندان توصیه می‌شود در این روز‌ها از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت نیاز به خروج از منزل احتیاط‌های لازم را رعایت کنند.

به گفته وی تیم‌های امداد و نجات هلال احمر همواره در کنار مردم هستند و خواهند بود و در صورت بروز هرگونه حادثه آماده ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان هستند، با همکاری و هوشیاری شهروندان می‌توانیم از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنیم.

شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر را به خاطر بسپارید.