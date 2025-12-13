پخش زنده
امروز: -
فیلمهای سینمایی «لوئیز ویوله»، یک «نبرد بی رحمانه» و مجموعه تلویزیونی «مدیرکل»، از شبکههای چهار، سه و تماشا پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «لوئیز ویوله»، در گونه درام و تاریخی محصول فرانسه در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه چهار پخش شود.
در این فیلم خواهیم دید: در اواخر قرن نوزدهم، لوئیز، یک معلم خانم چهل ساله از پاریس به یک روستا میرود و با تعهد و خلاقیت خود در آموزش، زندگی دانشآموزان روستایی را متحول میکند.
معلمان، به خصوص معلمانی که در سنین ابتدایی کودکان، وظیفه آموزش و پرورش آنان را به عهده میگیرند، نقش بسیار مهم، حیاتی و انکارناپذیری در رشد و پرورش کودکان و تبدیل آنان به افرادی کارآمد برای آینده جامعه ایفا میکنند. این فیلم روایت گر تلاشهای دلسوزانه یکی از این معلمان برای کودکان روستایی است.
فیلم سینمایی «نبرد بی رحمانه»، در گونه جنایی و اکشن محصول چین در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه سه پخش شود.
این فیلم درباره زنی دانشمند به نام پروفسور یان شین است که متخصص ویرایش ژن است. او برای آزمایشهای ژنتیک گیاهی خود باید به جزیرهای برود که باند تبهکار مواد مخدر به سرکردگی لی ونیائو آنجا با او به مقابله میپردازند. شوهر سابق پروفسور یان شین، لین شیانگ یک پلیس است و در حال حاضر رئیس تیم محافظت از او است. با این حال پروفسور یان شین کشته میشود و در درگیری میان لی ونیائو و لین شیانگ، در نهایت پلیس پیروز میشود. هرچند که لین شیانگ و لی ونیائو هردو میمیرند، اما پروژه بزرگ ژنتیکی ادامه مییابد.
یکی از دست مایههایی که همواره در تاریخ سینما جذابیت دراماتیک داشته است، روایتهایی از داستان نبرد میان دانشمندان به عنوان نمادهای روشنایی و دانایی در برابر تبهکاران به عنوان نمادهای تاریکی و نادانی مفرط است. در فیلم سینمایی «نبرد بی رحمانه»، پلیسهای خوب فیلم نیز به عنوان مأموران اجرای قانون، حامی دانشمندان نیکخواه در برابر تبهکاران شرور هستند.
مجموعه تلویزیونی «مدیرکل» پس از ریمستر کامل (ارتقا کیفیت و وضوح تصویر)، از شبکه تماشا پخش می شود.
مجموعه تلویزیونی کمدی «مدیرکل» به کارگردانی هشام شربتجی محصول سال ۱۹۹۵ کشور سوریه است. نگارش فیلمنامه این مجموعه بر عهده زیاد الریس بوده و خالد دهنی تدوین آن را انجام داده است.
این مجموعه در سال ۱۳۷۵، به همت «امور دوبلاژ شبکه ۲» در ۲۶ قسمت دوبله و صداگذاری شده است.