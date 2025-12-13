به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی فارس، بیشترین بارش‌های این سامانه که از اواخر چهارشنبه ۱۹ آذر وارد فارس شده بود، تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه امروز مربوط به شهر نورآباد با ۹۱۰ میلیمتر بود.

مردم شهر اردکان با ۷۹ میلیمتر ، رستم با ۶۹ میلیمتر و مردم بخش سده شهرستان اقلید ۵۷ میلیمتر شاهد بارش‌های خوبی بودند.

سهم شیرازی‌ها از سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه امروز ۱۴ میلیمتر باران بود.

همچنین در آباده یک میلیمتر، ارسنجان ۱۷، استهبان ۴، اقلید ۱۹، ایزدخواست ۴، بوانات ۶، پاسارگاد ۱۸، تخت جمشید ۱۵، جهارم ۳۴، خرامه ۷، خفر ۱۱، خنج ۱۱، داراب ۱۶، درودزن ۳۲، زرقان ۱۳، زرین دشت ۶، صفاشهر ۷ میلیمتر باران ثبت شد.

در فراشبند ۳۱ فسا ۱۵، فورگ داراب ۳، فیروزآباد ۲۸، قیروکارزین ۲۰، کازرون ۴۵، گراش ۲۰، لار ۱۹، لامرد ۴۸ و نی ریز ۳ دهم میلیمتر ثبت شده است.

در ایستگاه‌های خودکار هواشناسی فارس در افزر ۳۰، اوز ۱۶، جویم ۷، خشت ۵۳، کورده ۱۱، کوار ۲۲، دشت نمدان ۲۰، کوهچنار ۵۴، و میمند ۲ دهم میلیمتر باران ثبت شده است.

بر اساس اعلام هواشناسی فارس فعالیت این سامانه بارشی تا عصر امروز در جنوب فارس ادامه دارد.