رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: در بازرسی ماموران از یک منزل مسکونی در شهرستان بجنورد ۴ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی حصاری گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای تخصصی، مأموران موفق شدند ۴ دستگاه ماینر را که بدون مجوز قانونی در یک منزل مسکونی فعالیت میکردند، کشف کنند.
وی افزود: ارزش ریالی این محموله کشف شده حدود ۴ میلیارد ریال برآورد شده و یک نفر در این رابطه دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خاطرنشان کرد: پلیس با افراد و باندهایی که در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی فعالیت میکنند، با قدرت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به ستاد خبری پلیس اطلاع دهند.