به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی حصاری گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، مأموران موفق شدند ۴ دستگاه ماینر را که بدون مجوز قانونی در یک منزل مسکونی فعالیت می‌کردند، کشف کنند.

وی افزود: ارزش ریالی این محموله کشف شده حدود ۴ میلیارد ریال برآورد شده و یک نفر در این رابطه دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خاطرنشان کرد: پلیس با افراد و باند‌هایی که در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی فعالیت می‌کنند، با قدرت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به ستاد خبری پلیس اطلاع دهند.