به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده نیروی انتظامی شهرستان لنجان گفت: با دریافت گزارش مبنی بر افزایش سرقت از فروشگاه ها، ماموران پلیس آگاهی شهرستان موفق شدند این سارق را که ۱۰ سابقه کیفری و تحمل حبس دارد دستگیر کنند.

سرهنگ اسماعیل پریشانی افزود: این سارق پیش از این در شهرستان‌های همجوار مانند فلاورجان، نجف‌آباد و خمینی‌شهر نیز سکونت داشته و پس از هر بار دستگیری، با تغییر محل زندگی سعی در فرار از پیگرد قانونی داشته است.

وی گفت: متهم در بازجویی به ۳۰ فقره سرقت اعتراف کرد و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.