معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستانها باید هر چه سریعتر طبق قانون توسط فرمانداریها تعیین تکلیف شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه پیشگیری و مقابله با زمین خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: در ارزیابی اخیر وزارت کشور معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه رتبه برتر کشور را کسب کرد و در یکی از شاخصها که مربوط به انسداد چاههای غیرمجاز بود، در ردیف استانهای برتر قرار داشت.
وی برخورد جدی با متخلفان ساخت ساز را نیز جزو اولویتهای مدیریت ارشد استان برشمرد عنوان کرد: در روند برخورد با متخلفان این حوزه و تخریب ساخت و سازهای فاقد، مدیریت ارشد استان، مجموعه دادگستری، دستگاههای نظارتی و انتظامی و دیگر دستگاههای مرتبط بسیار قاطع، همدل و همراه هستند.
معاون عمرانی استاندار یادآور شد: در همین راستا اخیرا یک مجموعه گسترده از سازههای غیرمجاز در محدوه شهر بیستون با اقدام قاطع دستگاههای نظارتی و اجرایی و شهرداری در همان مراحل ابتدایی تخریب شد که کار بسیار مهمی بود.
وی تاکید کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستانها باید هر چه سریعتر طبق قانون توسط فرمانداریها تعیین تکلیف شوند.
نجفی خاطرنشان کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز یک اقدام کاملا غیرقانونی و نوعی تجاوز آشکار به حقوق شهروندان محسوب میشود و قابل چشم پوشی نیست.
در این نشست مدیران دستگاههای اجرایی گزارشی از اقدامات خویش در راستای مقابله با زمین خواری و تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز ارائه کردند.
ارائه گزارش عملکرد توسط امور اراضی جهاد کشاورزی در راستای تخریب ساخت ساخت و سازهای غیرمجاز یکی دیگر از دستورکارهای این نشست بود.