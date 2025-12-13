پخش زنده
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مادران ایرانی در جامعه امروز، تنها در نقش تربیت فرزند خلاصه نمیشوند؛ آنان با عزم و توانمندی وارد عرصههای علمی، مدیریتی و اجتماعی شدهاند.
دکتر بهمنی نمونهای درخشانی از یک مادر موفق برای تربیت فرزندان خود است که علاوه بر مادری مسئولیتپذیر، به عنوان مدیر یک شرکت دانشبنیان داروسازی، نقشی مؤثر و الهامبخش در پیشرفت کشور ایفا میکند.