سی‌ و هفتمین جشنواره امتنان و فرآیند انتخاب کارگران نمونه سال ۱۴۰۴ و گروه‌های کار نمونه در خراسان جنوبی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از آغاز سی‌وهفتمین جشنواره امتنان و فرآیند انتخاب کارگران نمونه سال ۱۴۰۴ و گروه‌های کار نمونه در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات خبر داد.

اشرفی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تقویت تولید و نیز نامگذاری سال جاری بعنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: جشنواره امتنان بستری ملی برای معرفی و تقدیر از کارگران و گروه‌های کاری است که با تلاش خستگی‌ناپذیر خود موتور محرک تولید کشور را به حرکت درمی‌آورند.

به گفته وی این جشنواره نقش مهمی در ترویج فرهنگ کار و ارائه الگو‌های موفق در جامعه دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: تمامی کارگران (بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی تابع قانون کار) و گروه‌های کار علاقه‌مند می‌توانند برای حضور در این فرآیند ملی از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ تا ۱۸ دی ۱۴۰۴ با مراجعه به پرتال جشنواره امتنان به نشانی http://www.emtenan.mcls.gov.ir نسبت به ثبت اطلاعات و بارگذاری مستندات اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تأکید بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کارگران خراسان جنوبی، گفت: مشارکت فعال کارگران در سی‌ و هفتمین جشنواره امتنان می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی استعداد‌های برجسته، تقویت سرمایه انسانی و الگوسازی برای جامعه کار و تولید کشور باشد.

اشرفی ابراز امیدواری کرد: این دوره از جشنواره، همچون سال‌های گذشته، شاهد حضور گسترده و مؤثر کارگران و گروه‌های کار استان باشد و سهم خراسان جنوبی در معرفی چهره‌های برتر عرصه تولید بیش از پیش پررنگ شود.