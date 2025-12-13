وزیر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور، با ارائه عملکرد استان‌ها در تحقق شعار سال در شش ماهه نخست امسال، اعلام کرد خراسان جنوبی با کسب رتبه برتر در شاخص‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یکی از سه استان موفق کشور در تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، آقای مومنی در این گزارش با اشاره به اینکه در این ارزیابی ۱۶ شاخص بررسی شده است گفت: وضعیت مراکز خدمات سرمایه گذاری، تهیه فرصت‌های سرمایه گذاری، تبدیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بسته‌های سرمایه گذاری، رویداد‌های جذب سرمایه گذاری، صدور مجوز‌های بی نام برای فرصت‌های سرمایه گذاری، شناسایی نواحی عاری از مجوز، تهیه کیف سرمایه گذاری، طرح‌های سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده دارای اشتغال ۱۰ نفر و بالاتر از جمله معیار‌های ارزیابی استان‌ها بوده است.



به گفته وزیر کشور همچنین عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ایجاد ساختار مدیریت پروژه، فعال سازی طرح‌های متوقف به دلایل قضایی، زیست محیطی و معارضین محلی، عملکرد و اثر بخشی استان‌ها در حمایت از واحد‌های تولیدی از حمله کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، عملکرد استان‌ها در اجرای طرح روز تسهیل گری (پیگیری و حل و فصل مشکلات و موانع بنگاه‌های اقتصادی)، احیای واحد‌های تولیدی زیر ظرفیت با اشتغال بیش از ۱۰ نفر، احیای واحد‌های تولیدی راکد با اشتغال بیش از ۱۰ نفر و احیای واحد‌های تولیدی در تملک شبکه بانکی از دیگر شاخص‌های ارزیابی استان‌ها در تحقق شعار سال بوده است.



وزیر کشور گفت: پس از ارزیابی این شاخص‌ها، استان‌های آذربایجان شرقی خراسان جنوبی و اردبیل عملکرد بهتری نسبت به سایر استان‌ها داشته‌اند.