هم‌زمان با فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامی‌داشت روز زن، نمایشگاه صنایع‌دستی استان کرمانشاه با حضور جمعی از هنرمندان بومی در رشته‌های چرم، میناکاری و زیورآلات سنتی در کرمانشاه برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی‌های بانوان هنرمند و حمایت از تولیدات بومی و اصیل استان برگزار شد.

امین کوگانی افزود : منتخبی از آثار هنرمندان فعال در رشته‌های چرم‌دوزی، میناکاری و زیورآلات سنتی در این نمایشگاه ارائه شد که نشان‌دهنده خلاقیت، ذوق و مهارت بانوان هنرمند کرمانشاهی است.

کوگانی تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در راستای ترویج فرهنگ استفاده از صنایع‌دستی و توسعه بازار فروش آنها، برگزاری چنین رویداد‌هایی را در مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی ادامه خواهد داد.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه با تاکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی در چنین رویدادهایی، تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی در مناسبت‌های مختلف مذهبی می‌تواند علاوه بر رونق فروش صنایع‌دستی و معرفی فرهنگ و تاریخ منطقه، تلفیقی از فرهنگ دینی ما را به نمایش بگذارد.