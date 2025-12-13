پخش زنده
مسابقات پاراتکواندو بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۵ امروز پیگیری میشود و ۴ نماینده کشورمان به مصاف رقبای خود میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پاراتکواندو بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی که از دیروز آغاز شده، امروز (شنبه) نیز پیگیری خواهد شد.
در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود میروند.
امیر جودی در وزن ۸۰- کیلوگرم که ۹ پاراتکواندوکار حضور دارند، در دور یک هشتم نهایی به مصاف کارتیک از هند رفت.
این مبارزه با برتری کامل پاراتکواندوکار ایرانی همراه بود و جودی موفق شد در دو راند متوالی حریف خود را شکست دهد.