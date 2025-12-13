پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: تلاش می کنیم فرایندهایی ایجاد کنیم که دانشجویان بتوانند نقش اثرگذار داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دکتر مسعود حبیبی در نشست بررسی مطالبات صنفی و تشکیلاتی دانشجویان دانشکده پرستاری تربتجام گفت: رویکرد وزارت بهداشت، استفاده از ظرفیت دانشجویان در برنامههای فرهنگی و دانشجویی است و تلاش شده که در تمام برنامهها از نظرات آنان استفاده شود.
وی با اشاره به ایجاد بستر انتخاب نمایندگان دانشجویی در سطح وزارتخانه گفت: شرایطی فراهم شده تا نمایندگان کانونها، انجمنها و شوراهای صنفی بتوانند در کارگروههای ستادی مرتبط با فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی حضور داشته باشند و طرح دیدگاههای دانشجویان در این سطوح موجب افزایش دقت و کارآمدی برنامهریزیها خواهد شد.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود:نمایندگان دانشجویان منتقلکننده نظرات مجموعههای مختلف هستند و این مشارکت مستقیم، باعث ارتقای کیفیت تصمیمگیریها میشود.
حبیبی گفت: تشکلها و گروههای دانشجویی باید یاد بگیرند علاوه بر منابع مالی رسمی، با اتکا به توان داخلی خود نیز فعالیت داشته باشند.
او با اشاره به حضور ۴۱۷ دانشجو در دانشکده پرستاری تربتجام افزود:این مجموعه ظرفیت مناسبی برای همافزایی دانشجویان دارد و میتوان فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی را با همکاری و استفاده از توان داخل دانشکده پیش برد.