از بامداد امروز شنبه ۲۲ آذر، مصوبه ۳ نرخی شدن بنزین در کشور اجرا شد، و در پی اعمال این مصوبه هیئت دولت جایگاههای عرضه سوخت در گیلان عادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ طبق مصوبه هیئت دولت مبنی بر اصلاح قیمت بنزین، ۳ نرخی شدن بنزین از امروز در همه جایگاههای عرضه سوخت کشور، از جمله گیلان اجرا شد.
بر اساس گزارشهای ارسالی از خبرنگاران ما در سراسر گیلان، از بامداد امروز که مصوبه ۳ نرخی شدن بنزین اجرا شد، همه جایگاههای عرضه سوخت در شهرستانهای گیلان در وضعیت عادی و روان قرار دارند.