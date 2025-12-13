پخش زنده
آنفولانزا ویروسی که در فصول سرد سال مثل پاییز و زمستان شیوع مییابد و هر چند سال یکبار با تغییر کوچک در آنتی ژنها ظاهر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، متخصص بیماریهای عفونی در چهارمحال و بختیاری استراحت، کاهش فعالیتهای بدنی و خوردن مایعات را بهترین درمان برای بیماری تنفسی آنفلوانزا بیان کرد.
فریدون رحمانی گفت: آنفلوانزا یک بیماری تنفسی است که عامل آن ویروس میباشد، این ویروس در سه نوع B، A و C به شدت واگیردار است و از طریق ترشحات تنفسی، سرفه و عرصه و یا اشیاء به فرد سالم سرایت و انتقال مییابد.
رحمانی درخصوص اپیدمی بیماری تنفسی در شرایط کنونی با تاکید بر اینکه همچنان پیشگیری بهتر از درمان است افزود: در صورت مواجه با افراد بیمار بهترین راه رعایت فاصله یک و نیم متری، استفاده از ماسک، شست شوی مداوم دست ها، اجتناب از حضور در جامعه و مراکز شلوغ و پرهیز از روبوسی و دست دادن است.
متخصص بیماریهای عفونی در چهارمحال و بختیاری توصیه کرد: افراد مبتلا به بیماری به دو تا سه روز استراحت و استعلاجی در منزل نیاز دارند بطوری که هیچگونه فعالیت بدنی نداشته باشند و استراحت مطلق کنند.
وی گفت: اگر چه در بیماری ممکن است همه علایم ظاهر نشود، اما تب ناگهانی، بدن درد، گلو درد، ضعف و بی حالی، سرفه و ابریزش بینی و ... از علایم این بیماری است.
به گفته وی این بیماری حداقل بین یک تا ۵ روز دوره کمون دارد و دوره نقاهت نیز یک هفته تا ۱۰ روز با ضعف و خستگی بدنی ادامه دارد.