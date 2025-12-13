به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودکشاورزی یارانه ای اوره در ۲۲ شهرستان استان مازندران خبر داد.

رضا افراسیابی افزود: از ۷۹۰۰ تن کود کشاورزی اوره تامین شده برای مازندران مقدار ۷۲۰۰ تن آن میان کشاورزان مازندرانی با صدور حواله الکترونیک و از طریق ۲۸۰ کارگزار توزیع بخش خصوصی و دولتی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان ۲۲ شهرستان استان مازندران توزیع و بقیه در دست توزیع می باشد.