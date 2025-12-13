به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، این مراسم در محل دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن و با حضور شماری از ایرانیان مقیم پایتخت آمریکا و خانواده های کارکنان این دفتر برگزار شد.

در این مراسم ابوالفضل مهرآبادی رئیس دفتر حافظ منافع ایران و علی ملکی نماینده ایران در بانک جهانی در سخنانی به تبیین مقام والا و بی نظیر و آموزه های حضرت فاطمه زهرا (س) پرداختند.

مهرآبادی در این مراسم گفت: این روز فرخنده، فقط یادآور ولادت بانویی بزرگ در تاریخ اسلام نیست؛ بلکه فرصتی برای تأمل در الگویی جامع از کرامت انسانی، دانایی، معنویت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پاسداشت جایگاه زن و خانواده است.

وی افزود: این امید را داریم به برکت این میلاد نورانی، دل‌هایمان به مهر و اخلاق آراسته‌تر، و زندگی‌مان سرش از آرامش، برکت و توفیق خدمت به انسان‌ها باشد.

در این مراسم به بانوان و مادران حاضر به رسم تکریم مقام زن و مادر و بزرگداشت سالروز ولادت پر برکت حضرت صدیقه کبری(س)، هدایایی اعطا شد.