مرد میدان، شهید سید محمد نادمی از دیار فاروج
شهید سید محمد نادمی از تبار مردانی است که در سکوت روستاهای سرسبز شهرستان فاروج رشد کرد و در خط مقدم نبرد با دشمن تاریخ ساز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛
در بسته مرد میدان، خبرنگار صداوسیما به معرفی شهید سید محمد نادمی از شهرستان فاروج پرداخته؛ نوجوانی که داوطلبانه به جبهه نبرد حق علیه باطل اعزام شد و بعد از ۸ ماه مجاهدت، سال ۶۶ در منطقه عملیاتی حاج عمران به فیض شهادت نائل شد.
شهید نادمی در سال ۴۶ در خانوادهای کشاورز در روستای خرق شهرستان فاروج متولد شد و از همان دوران کودکی نور قرآن با لحظه لحظه زندگیش عجین شد.
شهید نادمی امروز فقط یک نام بر روی سنگ مزار نیست بلکه نماد نسلی است که عشق به خدا و میهن را با خون خود در تاریخ این سرزمین حک کرده است.
در آسمان آبی کشورمان ستارههایی میدرخشند که خاکریزهای مناطق عملیاتی نه تنها شاهد رشادتهای آنان است که شاهد شکفتن گلها در باغ شهادتند.
عشق عمیق مادری هرچند سد راه رفتن فرزندش به جبهه میشد، اما این شهید والا مقام تسلیم عاطفه مادری نشد و عشق بی میهن و آرمانهایش را به هر دلبستگی دیگری برگزید و به همرزمان شهیدش پیوست.
برادر این شهید والامقام اگرچه خاطرهای از دوران کودکیشان به خاطر نداشت، اما با افتخار از برادر شهیدش میگوید که عاقبت بخیر شده است.