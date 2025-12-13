عیادت استاندار از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس یاسوج_سمیرم
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با حضور در بیمارستان شهید جلیل یاسوج ضمن عیادت از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس یاسوج_سمیرم در جریان روند درمانی آنها قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در بازدید از بیمارستان شهید جلیل گفت: متأسفانه حدود ساعت ۵:۴۵ بامداد، خبری مخابره شد که اتوبوسی حامل همشهریان ما از تهران به سمت یاسوج، در منطقهای پشته سمیرم واژگون شده است.
استاندار افزود: بلافاصله، تیمهای مختلف از استان شامل اورژانس، هلالاحمر، راهداری و مدیریت بحران به منطقه اعزام شدند.
وی تصریح کرد: نخستین آمبولانس از استان یک ربع پس از حادثه به محل اعزام شد و آمبولانسهای بعدی نیز به تدریج اعزام شدند.
استاندار افزود: همچنین هماهنگیهای لازم با دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان انجام و حدود شش دستگاه آمبولانس از سمیرم به محل حادثه اعزام شد.
رحمانی بیان کرد: ۱۷ مصدوم در این حادثه به بیمارستان سمیرم انتقال یافتند، متأسفانه سه نفر از مسافران در محل حادثه جان باختند که صمیمانه درگذشت این عزیزان را به خانوادههای داغدار و مردم خوب استان تسلیت میگویم.
رحمانی ضمن قدردانی از استاندار اصفهان که از اولین ساعات پیگیر موضوع بودند، فرماندار و معاونین فرماندار سمیرم، هلالاحمر، اورژانس و بیمارستان و مردم خوب و شریف سمیرم که با همراهی و مساعدت بیدریغ خود کمکرسانی را تسهیل کردند، افزود: از مجروحین که پرسوجو کردیم، بیمارستان و هم مردم، با سرعت و دقت در حال رسیدگی بودند و خدمات خوبی ارائه شد.
استاندار ادامه داد: پس از آن، هماهنگیهای لازم انجام شد و پنج نفر از مصدومین که شرایط حادتری داشتند، توسط بالگرد به بیمارستانهای اصفهان منتقل شدند، ۷ نفر پس از انجام بررسیها و مداوای اولیه در سمیرم، وضعیت پایدارتری داشتند، با اتوبوس آمبولانسی که از سحرگاه به منطقه اعزام شده بود، به یاسوج منتقل شدند و هماکنون برای ادامه روند درمان در بیمارستان شهید جلیل یاسوج تحت نظر هستند که از آنها عیادت کردیم، خوشبختانه حال عمومی آنان خوب است.
استاندار افزود: دو نفر از مصدومان اهل شهر کاشان بودند که در بیمارستان سمیرم مداوا و ترخیص شدند، همچنین سه نفر دیگر در بیمارستانهای استان اصفهان شهرهای سمیرم و شهرضا بستری هستند.
استاندار گفت: نفر هیجدهم نیز راننده اتوبوس است که با تلاشهای صورت گرفته ساعتی پیش پیدا شد و تحت درمان قرار گرفت.
رحمانی بیان کرد: به تمامی رانندگان وسایل نقلیه عمومی، مسافری و یا رانندگان خودروهای شخصی توصیه میکنم هنگامی که شرایط جوی مطلوب نیست به ویژه در بارش باران، اگر احتیاط و رعایت موارد ایمنی صورت پذیرد، ممکن است دیرتر به مقصد برسند، اما سالم خواهند رسید و حیف است که این بارانهای پربرکت، به دلیل چنین تصادفات دلخراشی، کام مردم را تلخ کند و نتوانند از برکات آن بهره کامل ببرند.
استاندار بر لزوم رعایت احتیاط در جادهها تأکید کرد و گفت: از پلیس راه و همه دستگاهها درخواست میکنم تمهیدات و تدابیر لازم اندیشیده شود تا شاهد کمترین میزان تصادفات و تلفات جادهای باشیم، البته تاکنون وضعیت مطلوبی در استان داشتیم، اما حیف شد که چنین حادثهای رخ داد.
استاندار در پایان از دستگاههای حوزه مدیریت بحران، اورژانس، هلالاحمر، راهداری، پلیس راه و همچنین صدا و سیما و رسانههای استان که از ساعات اولیه حادثه همراهی کردند تقدیر و تشکر کرد.