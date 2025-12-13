استاندار کهگیلویه و بویراحمد با حضور در بیمارستان شهید جلیل یاسوج ضمن عیادت از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس یاسوج_سمیرم در جریان روند درمانی آنها قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی در بازدید از بیمارستان شهید جلیل گفت: متأسفانه حدود ساعت ۵:۴۵ بامداد، خبری مخابره شد که اتوبوسی حامل همشهریان ما از تهران به سمت یاسوج، در منطقه‌ای پشته سمیرم واژگون شده است.

استاندار افزود: بلافاصله، تیم‌های مختلف از استان شامل اورژانس، هلال‌احمر، راهداری و مدیریت بحران به منطقه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: نخستین آمبولانس از استان یک ربع پس از حادثه به محل اعزام شد و آمبولانس‌های بعدی نیز به تدریج اعزام شدند.

استاندار افزود: همچنین هماهنگی‌های لازم با دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان انجام و حدود شش دستگاه آمبولانس از سمیرم به محل حادثه اعزام شد.

رحمانی بیان کرد: ۱۷ مصدوم در این حادثه به بیمارستان سمیرم انتقال یافتند، متأسفانه سه نفر از مسافران در محل حادثه جان باختند که صمیمانه درگذشت این عزیزان را به خانواده‌های داغدار و مردم خوب استان تسلیت می‌گویم.

رحمانی ضمن قدردانی از استاندار اصفهان که از اولین ساعات پیگیر موضوع بودند، فرماندار و معاونین فرماندار سمیرم، هلال‌احمر، اورژانس و بیمارستان و مردم خوب و شریف سمیرم که با همراهی و مساعدت بی‌دریغ خود کمک‌رسانی را تسهیل کردند، افزود: از مجروحین که پرس‌وجو کردیم، بیمارستان و هم مردم، با سرعت و دقت در حال رسیدگی بودند و خدمات خوبی ارائه شد.

استاندار ادامه داد: پس از آن، هماهنگی‌های لازم انجام شد و پنج نفر از مصدومین که شرایط حادتری داشتند، توسط بالگرد به بیمارستان‌های اصفهان منتقل شدند، ۷ نفر پس از انجام بررسی‌ها و مداوای اولیه در سمیرم، وضعیت پایدارتری داشتند، با اتوبوس آمبولانسی که از سحرگاه به منطقه اعزام شده بود، به یاسوج منتقل شدند و هم‌اکنون برای ادامه روند درمان در بیمارستان شهید جلیل یاسوج تحت نظر هستند که از آنها عیادت کردیم، خوشبختانه حال عمومی آنان خوب است.

استاندار افزود: دو نفر از مصدومان اهل شهر کاشان بودند که در بیمارستان سمیرم مداوا و ترخیص شدند، همچنین سه نفر دیگر در بیمارستان‌های استان اصفهان شهر‌های سمیرم و شهرضا بستری هستند.

استاندار گفت: نفر هیجدهم نیز راننده اتوبوس است که با تلاش‌های صورت گرفته ساعتی پیش پیدا شد و تحت درمان قرار گرفت.

رحمانی بیان کرد: به تمامی رانندگان وسایل نقلیه عمومی، مسافری و یا رانندگان خودرو‌های شخصی توصیه می‌کنم هنگامی که شرایط جوی مطلوب نیست به ویژه در بارش باران، اگر احتیاط و رعایت موارد ایمنی صورت پذیرد، ممکن است دیرتر به مقصد برسند، اما سالم خواهند رسید و حیف است که این باران‌های پربرکت، به دلیل چنین تصادفات دلخراشی، کام مردم را تلخ کند و نتوانند از برکات آن بهره کامل ببرند.

استاندار بر لزوم رعایت احتیاط در جاده‌ها تأکید کرد و گفت: از پلیس راه و همه دستگاه‌ها درخواست می‌کنم تمهیدات و تدابیر لازم اندیشیده شود تا شاهد کمترین میزان تصادفات و تلفات جاده‌ای باشیم، البته تاکنون وضعیت مطلوبی در استان داشتیم، اما حیف شد که چنین حادثه‌ای رخ داد.