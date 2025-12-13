به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان گفت: باتوجه به پیش بینی هواشناسی استان، امکان بارش‌های خفیف و پراکنده برای امشب در بیشتر محور‌های استان اصفهان به ویژه در شرق و شمال شرق احتمال می‌رود.

مهدی فقهی از رانندگان خواست قبل ازسفر با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند تا زمان ومسیر بهتری را برای سفر انتخاب کنند.

وی گفت: همچنین با توجه به کاهش شدید دما، برای فردا احتمال یخ زدگی در جاده‌های استان پیش بینی می‌شود.

هواشناسی استان هم کاهش دمای ۵ تا ۸ درجه سلسیوس را به ویژه در مناطق غرب و جنوب استان تا روز شنبه پیش‌بینی کرده است.