فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ جام جهانی لوژسواری در وینتربرگ آلمان آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این رقابتها به این شرح اعلام شد:
* انفرادی: (مجموع زمانی دو ران)
۱- فلیکس لُخ از آلمان ۱:۴۳:۱۶۰ دقیقه
۲- یوناس مولر از اتریش ۱:۴۳:۲۵۰،
۳- مکس لانگن هان از آلمان ۱:۴۳:۴۲۸
- در رده بندی کلی انفرادی پس از مرحله نخست از ۹ مرحله فصل، فلیکس لُخ از آلمان با ۱۰۰ امتیاز در صدر قرار گرفت و یوناس مولر از اتریش با ۸۵ و مکس لانگن هان از آلمان با ۷۰ امتیاز دوم و سوم هستند.
* دو نفره: (مجموع زمانی دو ران)
۱- اتریش یک (یوری گات و ریکاردو شوپف) ۱:۲۵:۶۰۹ دقیقه
۲- آلمان یک (توبیاس وندل و توبیاس آرلت) ۱:۲۵:۷۱۷،
۳- اتریش دو (یانیک مولر و آرمین فراوشر) ۱:۲۵:۸۰۱
- در رده بندی کلی دو نفره پس از مرحله نخست از ۹ مرحله فصل، تیم اتریش یک با ۱۰۰ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای آلمان یک با ۸۵ و اتریش دو با ۷۰ امتیاز دوم و سوم هستند.