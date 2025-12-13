به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این رقابت‌ها به این شرح اعلام شد:

* انفرادی: (مجموع زمانی دو ران)

۱- فلیکس لُخ از آلمان ۱:۴۳:۱۶۰ دقیقه

۲- یوناس مولر از اتریش ۱:۴۳:۲۵۰،

۳- مکس لانگن هان از آلمان ۱:۴۳:۴۲۸

- در رده بندی کلی انفرادی پس از مرحله نخست از ۹ مرحله فصل، فلیکس لُخ از آلمان با ۱۰۰ امتیاز در صدر قرار گرفت و یوناس مولر از اتریش با ۸۵ و مکس لانگن هان از آلمان با ۷۰ امتیاز دوم و سوم هستند.

* دو نفره: (مجموع زمانی دو ران)

۱- اتریش یک (یوری گات و ریکاردو شوپف) ۱:۲۵:۶۰۹ دقیقه

۲- آلمان یک (توبیاس وندل و توبیاس آرلت) ۱:۲۵:۷۱۷،

۳- اتریش دو (یانیک مولر و آرمین فراوشر) ۱:۲۵:۸۰۱

- در رده بندی کلی دو نفره پس از مرحله نخست از ۹ مرحله فصل، تیم اتریش یک با ۱۰۰ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های آلمان یک با ۸۵ و اتریش دو با ۷۰ امتیاز دوم و سوم هستند.