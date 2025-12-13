گزارش دیوان محاسبات درباره مولدسازی دارایی‌های دولت

دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرد: ۳۱۸۰ مورد از اموال غیرمنقول دولت به‌عنوان مازاد مصوب شده، اما طی سه سال گذشته از اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، تنها ۱۵۵ مورد مولدسازی شده است.