گزارش دیوان محاسبات درباره مولدسازی داراییهای دولت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، ۳۱۸۰ مورد از اموال غیرمنقول دولت بهعنوان مازاد مصوب شده است، اما طی سه سال گذشته از اجرای طرح مولدسازی داراییهای مازاد دولت، تنها ۱۵۵ مورد مولدسازی شده و منابع ناشی از آن نیز همواره کمتر از یک درصد نسبت به پیشبینی قانون بودجه بوده که به کسری بودجه و تحمیل فشارهای تورمی منجر شدهاست. با توجه به پایان مهلت قانونی اجرای آییننامه مربوطه، عدم اقدام مؤثر برای ارائه لایحه و تصویب قانون موردنیاز، ادامه مولدسازی را با ابهامات جدی مواجه میسازد.