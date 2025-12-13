به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، در بحبوحه افزایش احساسات ضد مهاجرتی در اتریش و با پیشروی حزب راست افراطی آزادی (FPÖ) در نظرسنجی ها، دولت راست گرای اتریش، حجاب را برای دختران زیر ۱۴ سال ممنوع کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۹ هم اتریش، ممنوعیت حجاب در مدارس ابتدایی را وضع، اما دادگاه قانون اساسی آن را لغو کرد.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، دولت ائتلافی اتریش - متشکل از حزب محافظه کار ÖVP، چپ میانه SPÖ و حزب میانه رو Neos - مدعی است این ممنوعیت روسری، مطابق قانون اساسی است. با این حال، کارشناسان و نهاد‌های مدنی گفته‌اند قانون جدید می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند، علیه مسلمانان تبعیض قائل شود و در عین حال کودکان را در موقعیت ناخوشایندی قرار دهد.

براساس تصمیم دولت اتریش، در تمام مدارس دختران کمتر از ۱۴ سال این کشور، استفاده از روسری ممنوع می‌شود.

پس از بحث روز پنج شنبه، این لایحه در مجلس اتریش، با اکثریت آراء به تصویب رسید و تنها حزب مخالف سبز‌ها به این ممنوعیت رأی منفی داد.

برخی رسانه‌ها در انگلیس به نقل از کلودیا پلاکولم (Claudia Plakolm)، وزیر ادغام، هنگام ارائه این لایحه به مجلس اتریش گفت: "وقتی به یک دختر می‌گویند که برای محافظت از خود در برابر نگاه مردان، بدنش را بپوشاند، این یک آیین دینی نیست، بلکه ظلم است. "

وی افزود این ممنوعیت که برای "همه اشکال" حجاب اسلامی از جمله حجاب و برقع اعمال می‌شود، با شروع سال تحصیلی جدید در سپتامبر آینده، به طور کامل اجرا خواهد شد. با این حال، حزب راست افراطی آزادی (FPÖ) مدعی است این ممنوعیت کافی نیست و اصرار دارد که باید به همه دانش آموزان، معلمان و سایر کارکنان تعمیم داده شود.

براساس قانون منع حجاب در مدارس اتریش، از ماه فوریه، یک دوره اولیه آغاز خواهد شد که در آن، قوانین جدید برای مربیان، والدین و کودکان توضیح داده می‌شود، بدون اینکه مجازاتی برای نقض آن وجود داشته باشد. اما در صورت رعایت نکردن مکرر، والدین با جریمه‌هایی از ۱۵۰ تا ۸۰۰ یورو مواجه خواهند شد.

مسلمانان در اتریش این اقدام دولت و مجلس را نقض آشکار آزادی‌های دینی و مدنی و حقوق اولیه افراد دانستند و لغو آن را خواستار شدند.

رسانه‌های محلی می‌گویند این تصمیم حدود ۱۲ هزار دختر را در این کشور تحت تأثیر قانون جدید قرار خواهد داد.

گروه‌های حقوق بشری و فعالان مدنی مدت‌ها استدلال کرده‌اند که ممنوعیت روسری، به معنای این است که به یک زن بگوییم چه بپوشد، به‌جای اینکه به او اجازه دهد که آزادانه تصمیم بگیرد.

نهاد‌های مدنی این اقدام دولت اتریش را "تبعیض آشکار علیه دختران مسلمان دانستند " و آن را " ابراز نژادپرستی ضد مسلمانان" توصیف کرد. آنها هشدار دادند که چنین اقداماتی خطر "شعله ور ساختن تعصبات و قالب‌های فکری موجود علیه مسلمانان" را در بر دارد. این پیش نویس قانون همچنین مورد انتقاد نهاد نماینده جوامع مسلمان کشور اتریش (IGGOe) قرار گرفته است. این نهاد اعلام کرد ممنوعیت حجاب در اتریش، انسجام اجتماعی را به خطر می‌اندازد و به جای توانمندسازی کودکان، آنان با برچسب، به حاشیه رانده شده‌اند".

آنجلیکا آتزینگر (Angelika Atzinger) مدیر عامل انجمن حقوق زنان آمازون گفت ممنوعیت روسری به دختران این پیام را می‌دهد که دولت‌ها درباره بدن آنان تصمیم گیری می‌کنند و این اقدام، مشروع است.

مقامات غربی و رسانه‌های این کشور‌ها مدام کشور‌های اسلامی را به نقض حقوق زنان متهم می‌کنند که به آنان می‌گویند چه بپوشند، اما اکنون اقداماتی که خود مبادرت به آن می‌کنند به دیگرکشور‌ها نسبت می‌دهند.

روزنامه گاردین هم پیش‌تر نوشته بود در جا‌های دیگر در سراسر قاره اروپا، ممنوعیت‌های مشابهی برای روسری اجرا شده است. در فرانسه، مقامات در سال ۲۰۰۴ کودکان مدرسه‌ای را از پوشیدن نشانه‌های وابستگی مذهبی مانند روسری، عمامه یا کلاه سر یهودی، بر اساس قوانین سکولار این کشور که به منظور تضمین بی‌طرفی در نهاد‌های دولتی است، ممنوع کردند.

به نوشته این روزنامه، در هشت ایالت از ۱۶ ایالت آلمان - از جمله برلین و بایرن - محدودیت‌هایی را برای معلمان با حجاب وضع کرده‌اند.

گاردین افزود در ماه اوت سال ۲۰۲۲، یک کمیسیون دانمارکی منصوب شده توسط دولت، ممنوعیت حجاب در مدارس را توصیه کرد که واکنش‌ها و اعتراض‌هایی را در سراسر دانمارک برانگیخت.