احسان آجرلو، کارگردان مستند «روزی روزگار تابستان»، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به موضوع این اثر مستند اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اتفاقات سینمایی چند وقت گذشته، پرداختن به مقوله جنگ ۱۲ روزه بود، اما ما تصمیم گرفتیم به‌جای روایت صحنه‌های نظامی، به سراغ کودکان و تأثیر جنگ بر زندگی آن‌ها برویم.



وی افزود: کودکانی که در این مستند با آن‌ها مواجه می‌شویم، سن کمی دارند و هیچ نقشی در وقوع جنگ نداشتند. در ابتدای مستند مخاطب اصلاً نمی‌داند موضوع درباره جنگ است، اما در پایان مشخص می‌شود که با فرزندان شهدای پدافند ارتش روبه‌رو هستیم؛ فرزندانی که این جنگ، پدرانشان را از آن‌ها گرفت و حتی فرصت درک کامل مفهوم پدرانگی را هم نداشتند.



آجرلو با اشاره به تجربه شخصی خود در ساخت این مستند گفت: کار کردن با کودکان تجربه‌ای خاص و متفاوت بود، اما آنچه برای من ارزشمندتر بود، شکستن نگاه کلیشه‌ای به خانواده‌های نظامی است. این بچه‌ها هیچ تفاوتی با دیگر کودکان ایران ندارند و مثل همه آن‌ها زندگی می‌کنند.



وی تأکید کرد: جنگ می‌تواند زندگی کودکان را نابود کند، فارغ از شغل، دیدگاه یا ایدئولوژی خانواده‌هایشان و «روزی روزگار تابستان» تلاشی است برای نشان دادن همین واقعیت انسانی.