حمایت وزارت ارشاد از آثار هنری با هویت ایرانی
سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: معرفی هنر و بهویژه موسیقی و سازهای ایرانی به نسل امروز، ضرورتی فرهنگی است و میتواند نقش مهمی در تقویت هویت ملی و تابآوری اجتماعی ایفا کند.
محمدمهدی احمدی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،
با اشاره به اهمیت فرهنگ و هنر ایرانی گفت: فرهنگ و هنر ایران دارای پیشینهای تاریخی و تمدنی است و ما موظفیم این میراث ارزشمند را در همه حوزهها به نسل فعلی معرفی کنیم. هر بخشی از تاریخ ایران دارای هویت مشخصی است و این هویت در حوزه موسیقی و سازهای ایرانی نیز بهوضوح دیده میشود.
وی با بیان اینکه سازهای ایرانی دارای احساس و ویژگیهایی متناسب با هویت ایرانی هستند، افزود: تفاوت سازهای ایرانی با دیگر سازها در همین پیوند عمیق احساسی و هویتی نهفته است و باید این سازها در قالبهای مختلف به نسل جدید، بهویژه هنرجویان موسیقی، منتقل شود تا زمینه فعالیت آنها در حوزه موسیقی سنتی و معرفی سازهای ایرانی فراهم شود.
احمدی همچنین با تأکید بر نقش هنر در عبور جامعه از بحرانهای اجتماعی گفت: ما در حوزه هنری معتقدیم یکی از مهمترین مقولههایی که میتواند به تقویت تابآوری جامعه کمک کند، هنر است؛ چه در موسیقی، چه در هنرهای نمایشی و تجسمی. اگر در آثار نمایشی بتوانیم قهرمانان ایرانی و نحوه عبور آنها از بحرانهای تاریخی را به تصویر بکشیم، این موضوع میتواند تأثیر بسزایی در افزایش تابآوری جامعه داشته باشد.
سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سیاستهای حمایتی این معاونت در جشنوارهها و تولیدات هنری تصریح کرد: در حال حاضر اولویت ما متون ایرانی است و در جشنوارهها نیز عمده نمایشها بر پایه متون ایرانی شکل گرفتهاند. البته تعداد محدودی آثار خارجی با موضوعات فرهنگی و عمومی نیز وجود دارد، اما تمرکز اصلی بر نمایشهایی است که هویت ایرانی را تقویت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: از تمامی هنرمندانی که آثار نمایشی آنها مبتنی بر متون ایرانی باشد حمایت میکنیم و برای آنها تسهیلات در نظر میگیریم. گرایش برخی کارگردانان و تهیهکنندگان به متون غیرایرانی قابل درک است، اما این آثار بررسی میشوند تا مغایرتی با فرهنگ عمومی جامعه نداشته باشند. متون ایرانی همچنان اولویت نخست ما هستند و مانعی برای این رویکرد وجود نخواهد داشت.