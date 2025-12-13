عرضه بنزین با نرخ سوم از بامداد امروز در سراسر کشور آغاز شد. براساس این طرح سهمیه‌های ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳ هزار تومان بدون تغییر باقی مانده و بنزین دریافتی از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها با قیمت ۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

خبرگزاری صدا و سیما به گزارشرضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، با حضور در برنامه «روی خط خبر» اعلام کرد: از بامداد روز شنبه، نرخ بنزین کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در بیش از ۱۲ هزار جایگاه سوخت کشور به ۵ هزار تومان برای هر لیتر تغییر یافته است. این نرخ برای افرادی اعمال می‌شود که سهمیه ندارند یا مصرف مازاد دارند و از کارت آزاد جایگاه استفاده می‌کنند.

وی افزود: سهمیه‌های موجود شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان همچنان در کارت‌های سوخت شخصی حفظ شده است، اما استفاده از کارت آزاد جایگاه مشمول نرخ ۵ هزار تومانی خواهد بود.

نواز با اشاره به اطلاعیه‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و اظهارات سخنگوی دولت گفت: مالکان چند خودرو از امروز یک ماه فرصت دارند یکی از خودرو‌های خود را برای دریافت سهمیه معرفی کنند و سهمیه سایر خودرو‌ها حذف خواهد شد. همچنین خودرو‌های دولتی و وارداتی از امروز مشمول سهمیه بنزین با نرخ ۵ هزار تومان شده‌اند.

وی درباره وضعیت تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: طبق اعلام‌ها، مابه‌التفاوت نرخ بنزین بر اساس مسافت پیمایش‌شده و از طریق سامانه وزارت کشور، به‌صورت واریز به کارت بانکی رانندگان پرداخت می‌شود و در حال حاضر سهمیه بنزین این تاکسی‌ها حفظ شده است.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت با اشاره به وضعیت جایگاه‌ها گفت: در روز‌های اخیر افزایش قابل توجهی در فروش سوخت نداشتیم و حتی در برخی استان‌ها کاهش مصرف گزارش شده است. تنها در ساعات ۷ تا ۸ شب روز جمعه، صف‌های کوتاه و عادی در برخی مناطق به‌ویژه تهران مشاهده شد.

وی شایعات مربوط به شلوغی یا تعطیلی جایگاه‌ها را رد کرد و افزود: این طرح با هماهنگی کامل و بدون اختلال در سراسر کشور اجرا شد. زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با توجه به تجربه قبلی سه‌نرخی بودن بنزین، کاملاً آماده بوده و جایگاه‌ها به‌روز هستند.

نواز با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد مردم تحت تأثیر این تغییر قرار نمی‌گیرند، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها حدود ۲۰ درصد مصرف‌کنندگان نیازمند بنزین مازاد خواهند بود و برای تأمین سوخت اضطراری نیز کمبودی در کارت‌های آزاد جایگاه وجود نخواهد داشت.

وی درباره موتورسیکلت‌ها گفت: هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است. همچنین درباره بنزین سوپر وارداتی اعلام کرد: اقدامات لازم برای عرضه در حال انجام است و با پیگیری شورای سیاست‌گذاری، امیدواریم در روز‌های آینده تحویل آن به جایگاه‌ها آغاز شود.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل، موارد را به‌صورت شبانه‌روزی با شماره ۰۹۶۲۷ یا در ساعات اداری با شماره ۰۲۱-۷۷۵۲۲۶۷۸ گزارش کنند.

در ادامه این برنامه، عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، در ارتباط تلفنی گفت: عملیات تغییر نرخ و سهمیه برای خودرو‌های دولتی به‌جز آمبولانس‌ها، خودرو‌های مناطق آزاد و وارداتی، از بامداد روز شنبه بدون مشکل انجام شد. برای خودرو‌های نوشماره نیز قرار است تصمیم‌گیری در مراحل بعدی صورت گیرد.

وی افزود: با تلاش همکاران وزارت نفت، زیرساخت‌ها کاملاً آماده بود و توانستیم بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ جایگاه سوخت در سراسر کشور را به‌روزرسانی کنیم و تغییر نرخ و سهمیه بدون اختلال اجرایی شد.