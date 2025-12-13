پخش زنده
مرحله دوم فصل ۲۶-۲۰۲۵ جام جهانی بیاتلون (اسکی و تیراندازی) در هوخ فیلزن اتریش آغاز شد.
نتایج چهارمین مسابقه فصل در ماده ۱۰ کیلومتر سرعت به این شرح است:
- انفرادی:
۱- توماسو جاکومل از ایتالیا ۲۳:۰۴:۰۵ دقیقه - تعداد خطا در تیراندازی: بدون خطا
۲- اریک پروت از فرانسه ۴:۰۰ ثانیه اختلاف - بدون خطا
۳- فیلیپ هورن از آلمان ۶:۰۰ ثانیه اختلاف - بدون خطا
- در رده بندی کلی مواد سرعت پس از دومین مرحله از ۷ مرحله فصل، یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۱۴۵ امتیاز صدرنشین ماند و توماسو جاکومل از ایتالیا با ۱۲۷ امتیاز دوم و اریک پروت از فرانسه با ۱۰۹ امتیاز سوم هستند.
رده بندی سایر مواد انفرادی به این شرح است:
- در رده بندی کلی مواد تعقیبی پس از اولین مرحله از ۷ مرحله فصل، کوئنتن فیلون مایه از فرانسه با ۹۰، سباستین ساموئلسون از سوئد با ۷۵ و یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۶۵ امتیاز اول تا سوم هستند.
- در رده بندی کلی مواد انفرادی پس از اولین مرحله از ۳ مرحله فصل یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۹۰، مارتین اولدال از نروژ با ۷۵ و سباستین ساموئلسون از سوئد با ۶۵ امتیاز اول تا سوم هستند.
- در رده بندی کلی جام جهانی پس از چهارمین مرحله از ۲۱ مرحله فصل، یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۳۰۰ در صدر است و سباستین ساموئلسون از سوئد با ۲۲۴ و توماسو جاکومل از ایتالیا با ۲۲۳ امتیاز دوم و سوم هستند.
- تیمی:
- در رده بندی بخش امدادی پس از اولین مرحله از ۵ مرحله فصل تیمهای فرانسه با ۹۰، ایتالیا با ۷۵ و چک با ۶۵ امتیاز در ردههای اول تا سوم جای دارند.