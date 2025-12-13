به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امید حسینی، گفت: مه غلیظ از ساعت ۲۱:۳۰ شب گذشته در این شهرستان آغاز شد و هم اکنون دید افقی در شهر دوگنبدان به ۱۰۰ متر رسیده است.

وی بیان کرد: شدت مه صبحگاهی در گچساران موجب شد تا خودرو‌ها حتی با چراغ روشن در خیابان‌ها و جاده‌های این شهرستان به‌کندی تردد کنند.

حسینی عنوان کرد: دید افقی در شرایط استاندارد ۱۰ کیلومتر متر است.

مدیر اداره هواشناسی گچساران اضافه کرد: دمای هوای ایستگاه‌های دوگنبدان و امامزاده جعفر در سردترین زمان بامداد امروز ۹.۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

حسینی گفت: با تابش خورشید و شدت‌گرفتن آفتاب مه به‌تدریج کاهش‌یافته است.

وی افزود: پدیده مه به علت تفاوت دمای زیاد سطح زمین و توده هوای موجود پایین سرد و بالا گرم و وج

ود بخار آب زیاد به وجود می‌آید