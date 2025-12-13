پخش زنده
در پی هشدارهای هواشناسی در جنوب کرمان ۱۵۰ نیروی راهدار و ماشینآلات راهداری به حالت آماده باش در آمدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،نعمت الله حسینزاده مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان با اشاره به هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به جنوب استان، از لغزندگی محورهای مواصلاتی این منطقه خبر داد و از رانندگان خواست با احتیاط کامل تردد کنند.
وی اظهار داشت: در پی فعالیت این سامانه بارشی، ۱۵۰ نیروی راهدار در قالب ۱۶ تیم راهداری در سراسر حوزه جنوب کرمان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و گشتهای راهداری بهصورت مداوم در محورهای مواصلاتی در حال گشتزنی و پایش وضعیت راهها هستند.
مدیرکل راهداری جنوب کرمان افزود: همچنین ماشینآلات سنگین راهداری در نقاط مستعد حادثه و محورهای حساس مستقر شدهاند تا در صورت نیاز، عملیات راهداری و ایمنسازی راهها در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
حسینزاده با اشاره به زیرساختهای آماده مقابله با شرایط جوی گفت: در حال حاضر ۱۲ راهدارخانه و پایگاه راهداری فعال در سطح جنوب کرمان آماده ارائه خدمات هستند و بیش از ۴ هزار تن شن و نمک در سولههای شن و نمک راهدارخانههای سربیژن، درببهشت و محمدآباد مسکون ذخیرهسازی شده است تا در صورت بارش برف، عملیات برفروبی و یخزدایی بدون وقفه انجام شود.
وی با بیان اینکه هماکنون شاهد بارش پراکنده باران در سطح برخی از محورهای حوزه جنوب کرمان هستیم، تصریح کرد: از رانندگان خواهشمندیم در چنین شرایطی با توجه و حساسیت بیشتری رانندگی کرده و پیش از آغاز سفر از سالم بودن تجهیزات ایمنی خودرو از جمله تیغههای برفپاککن و چراغها اطمینان حاصل کنند و با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب تردد نمایند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه محورهای جنوب کرمان باز بوده و تردد در آنها جریان دارد و مردم، کاربران جادهای و رانندگان میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی هر محور، پیش از سفر با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها تماس بگیرند.