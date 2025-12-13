پخش زنده
سیستم ایمنی بدن به هر دو ویتامین سی و دی وابسته است، اما هیچکدام به تنهایی نمیتواند فرد را از بیماری محافظت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ ویتامین سی ممکن است طول دوره سرماخوردگی را کمی کاهش دهد، در حالی که کمبود ویتامین دی خطر ابتلا به عفونتها را افزایش میدهد و مهمترین نکته، جلوگیری از کمبود این ویتامینهاست.
یکی از مهمترین وظایف ویتامین سی کمک به عملکرد صحیح سیستم ایمنی است، این ویتامین فعالیتهای سلولی سیستم ایمنی ذاتی را پشتیبانی میکند و به عنوان یک آنتیاکسیدان از سلولها در برابر آسیبهای رادیکالهای آزاد محافظت میکند.
تحقیقات نشان میدهند مصرف ویتامین C در افراد سالم، از ابتلا به سرماخوردگی جلوگیری نمیکند و میتواند شدت علائم سرماخوردگی را حدود ۱۵درصد کاهش دهد.
ویتامین دی هم نقش تنظیمی در سیستم ایمنی دارد، به کنترل التهاب و جلوگیری از حمله سیستم ایمنی به بافتهای سالم بدن کمک میکند و بنا بر برخی مطالعات، کمبود این ویتامین میتواند خطر عفونتها را کاهش دهد.
هیچیک از این ویتامینها به تنهایی برتر نیستند و هر دو برای حفظ عملکرد طبیعی سیستم ایمنی ضروریاند، اما نمیتوانند معجزه کنند.
مرکبات، فلفل دلمهای، کیوی، بروکلی، گوجهفرنگی از منابع غذایی هستند که ویتامین سی در آنها موجود است.
ماهی چرب، زرده تخممرغ، جگر گاو، قارچ و برخی مواد غذایی غنی شده هم دارای ویتامین دی هستند، البته تولید این ویتامین از نور خورشید هم امکانپذیر است
دریافت کافی حد این دو ویتامین برای حمایت از سیستم ایمنی و سلامت عمومی اهمیت دارد، اما مصرف بیش از میتواند، عوارضی مانند مشکلات گوارشی، سنگ کلیه و ضعف ایجاد کند.