\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u061b \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0627\u062e\u062a\u062a\u0627\u0645\u06cc\u0647 \u0633\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0633\u0627\u0644\u0627\u0646\u0647 \u062c\u0627\u06cc\u0632\u0647 \u0645\u0644\u06cc \u063a\u0632\u0644 \u00ab\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0632\u0648\u06cc\u00bb \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0634\u0627\u0639\u0631\u0627\u0646\u060c \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646\u060c \u0627\u0647\u0627\u0644\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n