به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران از ورود سه سامانه بارشی تا پایان آذر ماه در استان خبرداد.

فرجی با اشاره به اینکه اواخر وقت امشب از مناطق غربی استان بارش باران آغاز می‌شود افزود: فردا یکشنبه بارش باران، کاهش دما و وزش باد نسبتا شدید در دامنه و ارتفاعات استان با بارش پراکنده برف همراه است.

وی گفت: دوشنبه تا اواسط سه شنبه به طور موقت از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود. اما از عصر سه شنبه تا صبح پنجشنبه بارش باران د رمناطق پایین دست و ارتفاعات هم با بارش برف پیش بینی می‌شود.

به گفته فرجی دریا برای امروز نسبتا مواج و فعالیت دریایی با احتیاط انجام شود.