۲۰۰ دوربین نظارتی و ۱۰۰ دوربین ثبت تخلف در شهر اصفهان نصب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، نصب این تعداد دوربین جدید نظارتی برای گسترش نظارت ترافیکی افزایش و ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، خط عابر پیاده و سرعت تا پایان سال در دستور کار قرار گرفته است.
سعید ساکت افزود: بنا بر آمارها سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و عبور از خط عابر پیاده به یک چالش جدی تبدیل شده و در بررسیهای پلیس راهور یکی از دلایل بروز حوادث جرحی و فوتی، سرعت غیرمجاز و رعایتنکردن چراغ قرمز است و بر همین اساس، سامانههای نظارتی شهر تقویت میشود.
وی ادامه داد: این اقدام هشداری جدی برای متخلفان و افرادی است که حق عابر پیاده و نصاب سرعت را رعایت نمیکنند که در ماههای پایانی سال، قدرت ثبت و اعمال قانون سامانههای هوشمند به شکل چشمگیری افزایش مییابد.
ساکت گفت: زیرساختهای فنی ثبت تخلفات در حال ارتقاست و تا پایان سال، تاثیر ناشی از تخلفات رانندگی به ویژه در حوزه سرعت، عبور از خط عابر و عبور از چراغ قرمز بهطور قابلتوجهی کنترل میشود.
وی بااشاره به آمارهای نگرانکننده تصادفها ادامه داد:میزان کشتهشدگان موتور سیکلت سوار بیش از ۵۰ درصد و عابران پیاده بیش از ۲۵ درصد است، که ضرورت توسعه سامانههای هوشمند و ارتقای انضباط ترافیکی را نشان میدهد و به همین دلیل تقویت نظارت و اصلاح رفتار رانندگان برای کاهش این آمار یک اولویت قطعی در برنامههای مدیریت شهری به شمار میرود.