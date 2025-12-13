پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی: برنامه سازگاری با کمآبی در خراسان جنوبی ۶۸ درصد پیشرفت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما با تشریح آخرین وضعیت اجرای سند سازگاری با کمآبی در استان گفت: بر اساس ارزیابیها تا پایان ۶ ماه نخست سال معادل ۶۸.۳۳ درصد اهداف برنامه سازگاری با کم آبی در استان محقق شده است.
عباس سارانی افزود: سند سازگاری با کمآبی استان در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و طبق برنامه، فاز نخست آن باید به صرفهجویی ۱۷۵.۹ میلیون مترمکعب و فاز دوم تا سال ۱۴۱۱ به کاهش ۱۲۲ میلیون مترمکعبی برداشت آب منجر شود.
وی با اشاره به عملکرد بخشهای مختلف استان در تحقق تعهدات این سند افزود: میزان تحقق در بخش شرب ۷۷ درصد، در صنعت ۲۷ درصد، در کشاورزی ۵۲ درصد و در فضای سبز ۶۸ درصد بوده که در مجموع تحقق ۶۸.۳۳ درصدی برنامه را نشان میدهد.
سارانی همچنین بر اهمیت اجرای دقیق این سند تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی که تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی تهدیدی جدی برای توسعه پایدار محسوب میشود، اجرای این سند نه تنها به حفظ منابع آبی کمک میکند، بلکه میتواند به افزایش تابآوری جامعه در برابر بحرانهای آبی نیز منجر شود. لذا همه ذینفعان از جمله کشاورزان، صنایع و شهروندان باید با هم همکاری کنند تا اهداف این سند به طور کامل محقق شود و بحران کمآبی را پشت سر بگذاریم.