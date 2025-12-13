راه اندازی ارکستر سازهای ایرانی برای پاسداشت موسیقی ملی
مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی؛ از راهاندازی ارکستر سازهای ایرانی بهعنوان یکی از وعدههای این بنیاد خبر داد و گفت: این ارکستر در کنار ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران، با هدف حفظ و تقویت موسیقی ایرانی فعالیت خواهد کرد.
«محمد الهیاری فومنی» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
گفت: یکی از وعدههای بنیاد رودکی، راهاندازی ارکستر سازهای ایرانی بود که بتواند در کنار ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران فعالیت کند و این مجموعهها را تکمیل کند.
وی افزود: اهالی موسیقی ایرانی، از پیشکسوتان تا نسل جدید، همواره خواستار تشکیل ارکستری بودند که بهصورت تخصصی به اجرای موسیقی ایرانی بپردازد و پاسداشت و حفظ این میراث ارزشمند را بر عهده داشته باشد؛ ارکستری که در آن شاهد حضور نوازندگانی باشیم که صرفاً موسیقی ایرانی مینوازند.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی با اشاره به روند شکلگیری این ارکستر گفت: پس از برگزاری آزمون و با تشکیل شورای هنری، ارکستر سازهای ایرانی بهصورت رسمی شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد.
الهیاری فومنی افزود: این ارکستر همانند ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران، اجراهای خود را بهصورت ماهانه و فصلی برگزار خواهد کرد.
وی در ادامه به برنامه اجراهای پیشرو اشاره کرد و گفت: ارکستر سمفونیک تهران در ۲۷ و ۲۸ آذرماه اجرا خواهد داشت و ارکستر ملی ایران نیز در دیماه با حضور خوانندگان پیشکسوت و نسل جدید، اجراهای جذابی را روی صحنه میبرد.
مدیرعامل بنیاد رودکی همچنین از حضور یک رهبر مهمان خارجی خبر داد و افزود: در دیماه یک اجرا با حضور رهبر ارکستر جوانان شهر کلن آلمان به عنوان رهبر مهمان در تهران خواهیم داشت، تا بهمنماه که اجراهای جشنواره موسیقی فجر برگزار میشود.