به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بروز پدیده مه غلیظ و کاهش دید افقی در روز شنبه ۲۲ آذر، منجر به اختلال در برنامه پروازی فرودگاه اهواز شد. این شرایط جوی، که انتظار می‌رود تا اواسط هفته در اغلب مناطق استان به ویژه مناطق غربی، جنوبی، مرکزی و تداوم یابد، عاملی اصلی برای تاخیر یا ابطال برخی پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه اهواز خواهد بود.

۸ پرواز ورودی و خروجی فرودگاه اهواز امروز لغو شدند که شامل چهار پرواز ورودی و چهار پرواز خروجی از این فرودگاه هستند.

از میان پرواز‌های خروجی باطل شده به مقصد تهران، می‌توان به پرواز شرکت‌های هواپیمایی قشم (QSM ۱۲۱۱) که برای ساعت ۰۷:۳۰ برنامه‌ریزی شده بود، وارش (VRH ۵۸۵۳) در ساعت ۰۸:۰۰، اطلس (ATS ۶۱۴۹) در ساعت ۰۸:۴۵ و همچنین پرواز آتا (TBZ ۵۶۲۸) که قرار بود در ساعت ۱۷:۰۰ انجام شود، اشاره کرد. علاوه بر این پروازها، پرواز کارون به شماره KRU ۲۶۱۹ که ساعت ۰۶:۰۰ صبح عازم تهران بود، با وجود پذیرش مسافر تا اطلاع ثانوی متوقف و پایان پذیرش مسافر اعلام شد.

در بخش پرواز‌های ورودی به فرودگاه اهواز نیز، چهار پرواز از مبدا تهران لغو شدند. این پرواز‌ها شامل قشم ایر (QSM ۱۲۱۰) با زمان ورود ۰۶:۴۵، وارش (VRH ۵۸۵۲) در ساعت ۰۷:۰۰، اطلس (ATS ۶۱۴۸) در ساعت ۰۷:۴۵ و پرواز آتا (TBZ ۵۶۲۷) با زمان ورود ۱۶:۰۰ بودند که همگی به دلیل شرایط جوی باطل اعلام شدند.

در مجموع ۳۷ پرواز ورودی و خروجی برای روز شنبه از فرودگاه اهواز برنامه‌ریزی شده است. این تعداد شامل ۱۸ پرواز خروجی و ۱۹ پرواز ورودی است که شامل ۸ پرواز باطل‌شده است.

از ۱۹ پرواز ورودی برنامه‌ریزی شده، ۱۳ پرواز از مبدأ تهران به اهواز تعیین شده بود. همچنین، ۴ پرواز از مبدأ مشهد، ۱ پرواز از مبدأ شیراز و ۱ پرواز از مبدأ اصفهان به اهواز در برنامه قرار داشتند.

از ۱۸ پرواز خروجی، ۱۲ پرواز از اهواز به مقصد تهران تعیین شده بود. علاوه بر این، ۴ پرواز به مقصد مشهد، ۱ پرواز به مقصد اصفهان، و ۱ پرواز به مقصد شیراز در برنامه پروازی روز شنبه قرار داشتند.