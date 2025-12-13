از سال آینده جشنواره‌ جایزه ادبی استاد حیدر عباسی متخلص به باریشماز در مراغه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی در نخستین جشن کتاب در مراغه از برگزاری جایزه ادبی استاد حیدر عباسی (باریشماز) در این شهرستان خبر داد.

موسوی افزود: مراسم اهدای جایزه ادبی استاد باریشماز اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به پیشینه ادبی و فرهنگی مراغه اضافه کرد: این شهرستان در زمان حاضر کمترین زیرساخت فرهنگی و هنری برای فعالیت در این عرصه را دارد.

به گفته نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی، مراغه روزگاری پنج سالن سینما داشت اما امروز چنین نیست.

موسوی گفت: برگزاری جشن کتاب نخستین اقدام برای قدردانی از نویسندگان، شاعران، فعالان عرصه فرهنگ و هنر است.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه نیز در این مراسم گفت: کتابخوانی عامل پیشرفت همه جانبه کشور است.

امین امینیان افزود: مراغه کمترین زیرساخت‌ها را برای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و کتابخوانی دارد.

در این مراسم از ۳۰ نویسنده شهرستان مراغه تجلیل شد.