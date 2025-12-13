نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ: گروه جهادی «الکفیل» با همکاری پزشکان داوطلب و نهاد‌های حمایتی، بیش از ۳ هزار خدمت تخصصی رایگان به مردم ارائه کرده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکاردر بازدید از خدمات این گروه جهاد گفت: این گروه با تجهیز امکانات پیشرفته از جمله یونیت‌های تخصصی، دستگاه‌های رادیولوژی و ابزار‌های درمانی مدرن، خدمات متنوعی همچون عصب‌کشی، ترمیم و کشیدن دندان را به‌صورت تخصصی و رایگان ارائه داده است.

وی افزود: با حضور دندان‌پزشکان داوطلب از سراسر کشور و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلال احمر و خیرین نیکوکار، تاکنون بیش از سه‌هزار خدمت دندان‌پزشکی رایگان برای اقشار کم‌درآمد ارائه شده است. این خدمات بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و ویژه دهک‌های یک تا پنج جامعه انجام گرفته است.

جوکار ضمن اعلام برنامه‌های آینده اظهار داشت: قصد داریم با تداوم این همکاری‌ها، زمینه گسترش خدمات دندان‌پزشکی رایگان را در مناطق محروم‌تر استان فراهم کنیم و گروهی جهادی از پزشکان، دندان‌پزشکان و جراحان یزدی تشکیل دهیم تا به‌صورت منسجم و داوطلبانه در سراسر استان خدمت‌رسانی کنند.