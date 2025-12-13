پخش زنده
مراسم بزرگداشت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز مادر و سالروز ولادت امام خمینی (ره)، در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم بزرگداشت میلاد باشکوه حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر، در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی برگزار شد و جمعی از ایرانیان و فارسیزبانان مقیم این کشور در فضایی آکنده از معنویت و عشق اهلبیت(ع) حضور یافتند.
این آیین با اقامه نماز جماعت آغاز شد و با اجرای سرود «زندگیم مادر» توسط گروه سرود مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره) و شعرخوانی دانشآموزان ادامه یافت.
در بخش اصلی مراسم، دکتر حبیبرضا ارزانی، رایزن فرهنگی ایران در مالزی، در سخنان خود به تبیین مقام والای حضرت زهرا(س) در منظومه معرفتی اهلبیت(ع) پرداخت و بر نقش چندبعدی ایشان در عرصههای عبادی، تربیتی، خانوادگی و اجتماعی تأکید کرد. وی حضرت زهرا(س) را الگویی جاودانه برای زنان و مردان مؤمن دانست و گفت: «بازخوانی سیره فاطمی میتواند بنیان خانواده را تحکیم و معنویت نسل جوان را تقویت کند».
ارزانی همچنین با اشاره به جایگاه مادر در فرهنگ ایرانی–اسلامی، نقش مادران ایرانی مهاجر را در حفظ زبان و فرهنگ فارسی بسیار ارزشمند خواند.
در ادامه به نیت سن نورانی حضرت زهرا(س)، از ۱۸ بانوی حاضر در مراسم به قید قرعه تقدیر شد. همچنین از جمعی از دانشآموزان ایرانی مقیم مالزی که در رقابتهای المپیاد علمی موفقیتهایی کسب کردهاند، تجلیل به عمل آمد.
این برنامه با دعا و صلوات بر حضرت فاطمه زهرا(س) و آرزوی سلامت و توفیق برای مادران پایان یافت.