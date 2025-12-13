در راستای اجرای طرح ملی توسعه فیبر نوری کشور و با هدف تقویت زیرساخت‌های ارتباطی حوزه صنعت، تفاهم‌نامه اتصال صددرصدی شهرک‌ها به شبکه فیبر نوری میان مخابرات منطقه و شرکت شهرک‌های صنعتی استان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این تفاهم‌نامه با حضور مدیران دو مجموعه منعقد شد و بر اساس آن، مقرر شد تا شهرک‌های صنعتی باقیمانده استان در شهرستان‌های فاروج، سملقان، شیروان و شهرک صنعتی بیدک بجنورد به شبکه فیبر نوری پرسرعت متصل شوند.

مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی، در این مراسم با اشاره به نقش حیاتی فناوری ارتباطات در رونق اقتصادی و صنعتی استان گفت: مخابرات با همه ظرفیت‌های فنی و تخصصی خود، توسعه شبکه فیبر نوری در شهرک‌های صنعتی را با جدیت دنبال می‌کند و اتصال کامل این مراکز را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌داند.

مهندس حسن دهقانی‌مقدم افزود: اجرای این طرح، گامی مهم در جهت افزایش بهره‌وری، تسهیل ارتباطات داده‌ای و فراهم‌سازی بستر لازم برای توسعه صنایع هوشمند و دانش‌بنیان در استان است.

مهدی توانا، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی، ضمن قدردانی از همکاری مؤثر مخابرات در زمینه تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، اظهار کرد:اقدامات مخابرات در راستای توسعه شبکه فیبر نوری، مصداق عملی تحقق شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری در تولید است و نقش مهمی در حمایت از واحد‌های صنعتی و افزایش ظرفیت تولید داخلی دارد.

وی افزود: اتصال کامل شهرک‌های صنعتی استان به فیبر نوری، زیرساختی کلیدی برای هوشمندسازی صنایع، گسترش ارتباطات پایدار، کاهش هزینه‌های عملیاتی و جذب سرمایه‌گذاران جدید محسوب می‌شود و این طرح، به عنوان نقطه عطفی در مسیر دیجیتالی شدن فرآیند‌های تولید و ارتقای سطح فناوری در شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی ارزیابی می‌شود.

گفتنی است:با امضای این تفاهم‌نامه، مخابرات منطقه خراسان شمالی و شرکت شهرک‌های صنعتی، اجرای فاز‌های نهایی پروژه اتصال شهرک‌های صنعتی استان به فیبر نوری را در دستور کار قرار داده‌اند.